Conférence Nos vies sur la brèche, une pilosophie de l’intenable ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Conférence Nos vies sur la brèche, une pilosophie de l’intenable ?
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23 19:30:00
2026-04-23
Nos vies sont faites d’incertitudes, de doutes, de revirements, de renoncements qui posent une question simple mais radicale à quoi tenons-nous ?
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Our lives are made up of uncertainties, doubts, reversals and renunciations that raise a simple but radical question: what are we holding on to?
