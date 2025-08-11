Conférence Nos vies sur la brèche, une pilosophie de l’intenable ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Conférence Nos vies sur la brèche, une pilosophie de l’intenable ?

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant ou demandeur d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23 19:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Nos vies sont faites d’incertitudes, de doutes, de revirements, de renoncements qui posent une question simple mais radicale à quoi tenons-nous ?

.

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our lives are made up of uncertainties, doubts, reversals and renunciations that raise a simple but radical question: what are we holding on to?

L’événement Conférence Nos vies sur la brèche, une pilosophie de l’intenable ? Valence a été mis à jour le 2025-08-11 par Valence Romans Tourisme