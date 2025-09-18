Conférence Notre Dame de Paris Châteaudun
Conférence Notre Dame de Paris Châteaudun mardi 10 mars 2026.
Conférence Notre Dame de Paris
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:30:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Conférence de Véronique Domagalski, conférencière.
.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
English :
Lecture by Véronique Domagalski.
German :
Vortrag von Véronique Domagalski, Referentin.
Italiano :
Conferenza di Véronique Domagalski.
Espanol :
Conferencia de Véronique Domagalski.
L’événement Conférence Notre Dame de Paris Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN