Conférence Notre Dame de Paris Châteaudun mardi 10 mars 2026.

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-10 14:30:00
fin : 2026-03-10

2026-03-10

Conférence de Véronique Domagalski, conférencière.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88  utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Véronique Domagalski.

German :

Vortrag von Véronique Domagalski, Referentin.

Italiano :

Conferenza di Véronique Domagalski.

Espanol :

Conferencia de Véronique Domagalski.

