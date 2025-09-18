Conférence Notre Dame de Paris Châteaudun

Conférence Notre Dame de Paris Châteaudun mardi 10 mars 2026.

Conférence Notre Dame de Paris

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Conférence de Véronique Domagalski, conférencière.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Véronique Domagalski.

German :

Vortrag von Véronique Domagalski, Referentin.

Italiano :

Conferenza di Véronique Domagalski.

Espanol :

Conferencia de Véronique Domagalski.

