Conférence Notre-Dame de Paris en chantier Ciboure jeudi 27 novembre 2025.

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques

2025-11-27

Dès le lendemain de l’incendie du 15 avril 2019, les scientifiques dont des archéologues ont été appelés au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour concourir au tri et à la sauvegarde des vestiges calcinés.

Puis l’Etat a confié à l’Inrap la conduite des interventions archéologiques préventives.

Christophe Besnier, responsable des recherches archéologiques, partagera son regard de chercheur sur la restauration et les découvertes majeures faites sur ce chantier exceptionnel.

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

