Conférence Notre-Dame de Paris Le Blanc

Conférence Notre-Dame de Paris Le Blanc lundi 6 octobre 2025.

Conférence Notre-Dame de Paris

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-06 18:00:00

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

Conférence sur le thème de l’Archéologie par Didier Dubant, Docteur en Histoire.

Conférence par Didier Dubant, Docteur en Histoire Notre-Dame de Paris, les apports récents des scientifiques à la compréhension de l’édifice.

Suite au funeste incendie qui ravagea Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, le CNRS et le ministère de la Culture décident de créer neuf groupes de travaux thématiques, dotés d’une double mission un rôle de conseil auprès de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, mais aussi un objectif de recherche scientifique fondamentale. Ce sont les résultats de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives qui seront présentés, avec, pour finir, une question quel lien existe-t-il entre la pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en 1163, et l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Déols ? 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

English :

Conference on archaeology by Didier Dubant, Doctor of History.

German :

Vortrag über das Thema Archäologie von Didier Dubant, Doktor der Geschichte.

Italiano :

Conferenza sull’archeologia di Didier Dubant, dottore in Storia.

Espanol :

Conferencia sobre arqueología a cargo de Didier Dubant, Doctor en Historia.

