Conférence « Notre-Dame de Paris un drame, des découvertes »

Commanderie Saint Jean 7 faubourg Saint Jean Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-09 18:30:00

fin : 2025-09-09

2025-09-09

La Société des Amis du Musée Crozatier propose une conférence d’Elodie Chaurand, guide conférencière, sur « Notre-Dame de Paris un drame, des découvertes ».

English :

The Société des Amis du Musée Crozatier invites you to a talk by Elodie Chaurand, tour guide, on « Notre-Dame de Paris: un drame, des découvertes ».

German :

Die Gesellschaft der Freunde des Crozatier-Museums bietet einen Vortrag der Fremdenführerin Elodie Chaurand zum Thema « Notre-Dame de Paris: ein Drama, Entdeckungen » an.

Italiano :

La Société des Amis du Musée Crozatier organizza una conferenza di Elodie Chaurand, guida turistica, su « Notre-Dame de Paris: un drame, des découvertes ».

Espanol :

La Société des Amis du Musée Crozatier organiza una conferencia de Elodie Chaurand, guía turística, sobre « Notre-Dame de Paris: un drame, des découvertes ».

