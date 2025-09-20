conférence Notre Dame de Tourdan Eglise notre dame de tourdan Revel-Tourdan

conférence Notre Dame de Tourdan Eglise notre dame de tourdan Revel-Tourdan samedi 20 septembre 2025.

conférence Notre Dame de Tourdan Samedi 20 septembre, 18h00 Eglise notre dame de tourdan Isère

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Conférence de Stéphanie Canellas, architecte du patrimoine, atelier ISSHIN : Diagnostic de l’église ND de Tourdan pour quels travaux?

Eglise notre dame de tourdan impasse de l’église notre-dame 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.revel-tourdan.fr Église prieurale romane du XIème, Inscrite au titre des MonumentsHistoriques. Exceptionnels décors peints du XVème dans la chapelle nord. Maitre autel baroque et autel de St Arroux. accès libre parking sur place

Conférence de Stéphanie Canellas, architecte du patrimoine, atelier ISSHIN : Diagnostic de l’église ND de Tourdan pour quels travaux?

© Mairie Revel-Tourdan