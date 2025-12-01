Conférence Notre-Dame du Guet, protectrice de Bar-le-Duc Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Notre-Dame du Guet, protectrice de Bar-le-Duc Salle des fêtes Bar-le-Duc jeudi 18 décembre 2025.

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence donnée par Monsieur Jean-Luc DEMANDRE « Notre-Dame du Guet, protectrice de Bar-le-Duc ».

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la statue de Notre-Dame du Guet, installée dans l’église Saint-Etienne de Bar-le-Duc depuis la Révolution, a fait l’objet d’une grande vénération. Selon la tradition locale, rappelée dans le vitrail qui la surmonte, elle aurait miraculeusement protégé la cité lors d’une attaque-surprise, à la fin du Moyen Age. La conférence portera d’abord sur cette origine qu’aucun élément tangible n’atteste et pour laquelle quatre hypothèses peuvent être avancées. Ensuite seront présentées les autres raisons de la notoriété de cette statue du XVIème au XVIIIème siècle. Enfin la ferveur des Barisiens à ses pieds, lorsque la ville faillit être prise au début de la Grand Guerre, sera rappelée, avec comme point d’orgue son couronnement canonique, lors d’une grandiose cérémonie le 4 juillet 1920.

Le conférencier, Jean-Luc Demandre, co-président de Connaissance de la Meuse, projettera de nombreuses photos.

Entrée gratuite.

0 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

English :

The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture given by Mr Jean-Luc DEMANDRE: « Notre-Dame du Guet, protectrice de Bar-le-Duc ».

Until the middle of the 20th century, the statue of Notre-Dame du Guet, installed in the church of Saint-Etienne in Bar-le-Duc since the Revolution, was the object of great veneration. According to local tradition, recalled in the stained glass window above it, she miraculously protected the city during a surprise attack in the late Middle Ages. The talk will first focus on this origin, for which there is no tangible evidence, and for which four hypotheses can be put forward. Other reasons for the statue?s fame from the 16th to 18th centuries will also be discussed. Finally, the fervor of the Barisians at its feet, when the town was almost taken at the start of the Great War, will be recalled, culminating in its canonical coronation at a grandiose ceremony on July 4, 1920.

Lecturer Jean-Luc Demandre, co-president of Connaissance de la Meuse, will be showing a number of photos.

Free admission.

German :

Die Société des Lettres de Bar-le-Duc lädt Sie zu einem Vortrag von Herrn Jean-Luc DEMANDRE ein: « Notre-Dame du Guet, protectrice de Bar-le-Duc » (Unsere Liebe Frau von der Wacht, Beschützerin von Bar-le-Duc).

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Statue von Notre-Dame du Guet, die seit der Revolution in der Kirche Saint-Etienne in Bar-le-Duc aufgestellt war, sehr verehrt. Laut der örtlichen Tradition, die in dem Glasfenster über der Statue festgehalten ist, soll sie die Stadt im Spätmittelalter auf wundersame Weise vor einem Überraschungsangriff geschützt haben. Der Vortrag wird sich zunächst mit diesem Ursprung befassen, für den es keine konkreten Beweise gibt und für den vier Hypothesen aufgestellt werden können. Anschließend werden die anderen Gründe für die Berühmtheit der Statue vom 16. bis zum 18. Jahrhundert vorgestellt. Schließlich wird die Inbrunst der Bariser zu ihren Füßen, als die Stadt zu Beginn des Großen Krieges beinahe eingenommen wurde, in Erinnerung gerufen, wobei der Höhepunkt ihre kanonische Krönung in einer großartigen Zeremonie am 4. Juli 1920 war.

Der Redner, Jean-Luc Demandre, Co-Präsident von Connaissance de la Meuse, wird zahlreiche Fotos zeigen.

Eintritt frei.

Italiano :

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vi invita a partecipare alla conferenza di Jean-Luc DEMANDRE: « Notre-Dame du Guet, protettrice di Bar-le-Duc ».

Fino alla metà del XX secolo, la statua di Notre-Dame du Guet, installata nella chiesa di Saint-Etienne a Bar-le-Duc fin dalla Rivoluzione, era oggetto di grande venerazione. Secondo la tradizione locale, ricordata nella vetrata che la sovrasta, ella avrebbe miracolosamente protetto la città durante un attacco a sorpresa alla fine del Medioevo. L’intervento si sofferma innanzitutto su questa origine, che non ha prove tangibili e per la quale si possono avanzare quattro ipotesi. Si analizzeranno poi le altre ragioni per cui questa statua era così conosciuta tra il XVI e il XVIII secolo. Infine, si ricorderà il fervore della popolazione di Baris ai suoi piedi, quando la città fu quasi presa all’inizio della Grande Guerra, che culminò con la sua incoronazione canonica in una grandiosa cerimonia il 4 luglio 1920.

Il relatore, Jean-Luc Demandre, co-presidente di Connaissance de la Meuse, mostrerà alcune foto.

L’ingresso è libero.

Espanol :

La Société des Lettres de Bar-le-Duc le invita a asistir a la conferencia del Sr. Jean-Luc DEMANDRE: « Notre-Dame du Guet, protectrice de Bar-le-Duc ».

Hasta mediados del siglo XX, la estatua de Notre-Dame du Guet, instalada en la iglesia de Saint-Etienne de Bar-le-Duc desde la Revolución, fue objeto de gran veneración. Según la tradición local, recordada en la vidriera situada sobre ella, protegió milagrosamente a la ciudad durante un ataque por sorpresa a finales de la Edad Media. La conferencia abordará en primer lugar este origen, del que no existen pruebas tangibles y sobre el que se barajan cuatro hipótesis. A continuación, se examinarán las demás razones por las que esta estatua fue tan conocida entre los siglos XVI y XVIII. Por último, se recordará el fervor del pueblo de Baris a sus pies, cuando la ciudad estuvo a punto de ser tomada al comienzo de la Gran Guerra, que culminó con su coronación canónica en una grandiosa ceremonia el 4 de julio de 1920.

El conferenciante, Jean-Luc Demandre, copresidente de Connaissance de la Meuse, mostrará varias fotografías.

La entrada es gratuita.

