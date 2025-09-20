Conférence – Notre-Dame, le chantier du siècle Hôtel de ville de Vincennes Vincennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Cette conférence sera présentée par plusieurs Compagnons ayant participé à la restauration de Notre-Dame de Paris.

Un exposé d’une heure consistera en la présentation d’images et de vidéos sera suivi d’échanges avec le public.

Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France Issu de deux périodes de construction distinctes, l'Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s'inspirant du modèle que constitua l'hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République, et le style Art Déco, par les aménagements intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 1930. Les meilleurs artisans et industriels de la période y ont participé comme les établissements Brandt pour la ferronnerie d'art.

