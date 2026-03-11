Conférence notre voisin le hérisson Santes

Conférence notre voisin le hérisson

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Petit animal discret et attachant, le hérisson est aussi un précieux allié de nos jardins. Pourtant, son mode de vie reste méconnu et ses populations sont aujourd’hui menacées par de nombreux dangers. La LPO vous propose à travers cette conférence de mieux connaître ce petit animal emblématique, de comprendre son rôle écologique et de découvrir les gestes simples pour favoriser sa présence près de chez nous. Une rencontre entre sciences, sensibilisation et conseils pratiques pour apprendre à cohabiter avec le hérisson.

Rendez-vous 18 h

Durée 1 h 30

Notre voisin le hérisson

Conférence

LPO

Public tout public

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Relais Nature fermé

Accueil pour la conférence dès 17h30

_La Fête de la Nature continue !_

* _Jeudi 21 mai La vie secrète du parc de la Deûle (conférence)_

* _Vendredi 22 mai Les métiers de photographe et illustrateur naturaliste (conférence)_

* _Dimanche 25 mai Biodiversité en Fête ! (animations, marché fermier, spectacle, forum des éco-acteurs)_

Petit animal discret et attachant, le hérisson est aussi un précieux allié de nos jardins. Pourtant, son mode de vie reste méconnu et ses populations sont aujourd’hui menacées par de nombreux dangers. La LPO vous propose à travers cette conférence de mieux connaître ce petit animal emblématique, de comprendre son rôle écologique et de découvrir les gestes simples pour favoriser sa présence près de chez nous. Une rencontre entre sciences, sensibilisation et conseils pratiques pour apprendre à cohabiter avec le hérisson.

Rendez-vous 18 h

Durée 1 h 30

Notre voisin le hérisson

Conférence

LPO

Public tout public

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Relais Nature fermé

Accueil pour la conférence dès 17h30

_La Fête de la Nature continue !_

* _Jeudi 21 mai La vie secrète du parc de la Deûle (conférence)_

* _Vendredi 22 mai Les métiers de photographe et illustrateur naturaliste (conférence)_

* _Dimanche 25 mai Biodiversité en Fête ! (animations, marché fermier, spectacle, forum des éco-acteurs)_ .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A discreet and endearing little animal, the hedgehog is also a precious ally in our gardens. However, its way of life remains little-known, and its populations are threatened by numerous dangers. At this conference, the LPO invites you to get to know this emblematic little animal better, to understand its ecological role and to discover the simple steps you can take to encourage its presence close to home. A meeting between science, awareness and practical advice to learn how to cohabit with the hedgehog.

Meeting point: 6 pm

Duration: 1 h 30

Our neighbor the hedgehog

Conference

LPO

Public: all audiences

Good to know: limited number of places, by registration only. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception

Relais Nature closed

Conference reception from 5:30pm

the Fête de la Nature continues!

* _Thursday May 21: The secret life of the Deûle park (lecture)_

* _Friday May 22: Careers in nature photography and illustration (lecture)_

* _Sunday, May 25: Biodiversité en Fête! (activities, farmers’ market, show, eco-actors forum)_

L’événement Conférence notre voisin le hérisson Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme