Conférence Nourrir les luttes suivie d’un concert de Pop Crimes Paris La Demeurée Saint-Contest

Début : 2025-10-15 19:30:00

fin : 2025-10-15 22:30:00

2025-10-15

Est-il possible de nourrir les luttes, tant d’un point de vue agricole que culturel, sans nourrir le système capitaliste qui nous enserre ? Dans un dialogue à partir de leurs travaux et de leurs engagements, Claire Lecœuvre et Marin Schaffner proposent un voyage, depuis les racines profondes de nos enfermements politiques, vers les pistes de futurs autonomes et désirables.

Claire Lecoeuvre est autrice jeunesse et journaliste scientifique.

Marin Schaffner est écrivain et ethnologue.

https://wildproject.org/auteurs/marin-schaffner

Tous deux sont actuellement accueilli·e·s en résidence à l’Imec.

POP CRIMES Paris

Le quatuor indie rock parisien Pop Crimes voit le jour en 2019, entre Romain (ex En Attendant Ana), Morgane (ex Blondi’s Salvation), Nicolas (Young Like Old Men) et Quentin.

Musicalement, on entend Stephen Malkmus et sa bande avec leurs enchevêtrements de guitares noisy et leurs voix pas tout à fait justes; Ray Davies, pour l’énergie des refrains, les changements de ton et l’engagement dans les choeurs; et Nick Cave, avec ses Bad Seeds et ses Boys Next Doors, pour les arrangements de piano et de Rhodes, les larsens et les reverbs caverneuses.

https://linktr.ee/popcrimesband

ET EN BONUS !

Sur place, il y aura la Librairie Mobile Grevis

Mercredi 15 octobre

Ouverture des portes à partir de 19H30 Soirée à prix libre

19h30h 22h30

Prix Libre

Buvette et restauration sur place

La Demeurée

12 rue du jeu de paume

14280 Saint-Contest

A vélo 20/25 min du centre de Caen

En bus ligne 23 Direction CAIRON Château et VILLONS Norvège Arrêt Saint-Contest Église

En voiture Parking à l’arrière de la Demeurée .

La Demeurée 12 Rue du jeu de paume Saint-Contest 14280 Calvados Normandie +33 7 89 01 95 95 cyril.decizancourt@imec-archives.com

English : Conférence Nourrir les luttes suivie d’un concert de Pop Crimes Paris

Is it possible to nurture struggles, both agricultural and cultural, without nurturing the capitalist system that ensnares us? In a dialogue based on their work and commitments, Claire Lec?uvre and Marin Schaffner propose a journey from the deep roots of…

German : Conférence Nourrir les luttes suivie d’un concert de Pop Crimes Paris

Ist es möglich, die Kämpfe sowohl aus landwirtschaftlicher als auch aus kultureller Sicht zu nähren, ohne das kapitalistische System, das uns umklammert, zu nähren? In einem Dialog auf der Grundlage ihrer Arbeit und ihres Engagements schlagen Claire Lec?uvre und Marin Schaffner eine Reise vor, die von den tiefen Wurzeln der…

Italiano :

È possibile alimentare le lotte, sia dal punto di vista agricolo che culturale, senza alimentare il sistema capitalistico che ci intrappola? In un dialogo basato sul loro lavoro e sui loro impegni, Claire Lec’uvre e Marin Schaffner propongono un viaggio dalle radici profonde del…

Espanol :

¿Es posible alimentar las luchas, tanto desde el punto de vista agrícola como cultural, sin alimentar el sistema capitalista que nos atrapa? En un diálogo basado en su trabajo y sus compromisos, Claire Lecœuvre y Marin Schaffner proponen un viaje desde las raíces profundas de…

