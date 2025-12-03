Conférence « Nous irons chanter sur vos tombes : le Père Lachaise 19e-20e » Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris

Conférence « Nous irons chanter sur vos tombes : le Père Lachaise 19e-20e » Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris mercredi 3 décembre 2025.

Publié en 1999, le livre de Danielle Tartakowsky Nous irons chanter sur vos tombes – Le Père Lachaise 19e-20e siècle évoque l’histoire du célèbre cimetière : « Le cimetière du Père-Lachaise, conçu en 1804 par Quatremère de Quincy, le maître d’œuvre du Panthéon, fut doté, comme celui-ci, de fonctions civiques. Les régimes qui se succèdent de 1804 à aujourd’hui n’en ont guère usé. Il en va différemment des oppositions muselées, puis, dès la Restauration et surtout après l’écrasement de la Commune, de certaines forces partisanes. ou anonymes, les morts et martyrs de la Commune, du parti communiste, de la Résistance et de la déportation inhumés dans cette nécropole l’ont dotée d’une sacralité particulière : le Père-Lachaise s’est ainsi progressivement imposé comme le foyer de rites alternatifs à ceux dispensés par l’Église. Ce sont les relations inédites tissées en ses murs entre la mort, le sacré, l’Histoire, devenue viatique, et la politique, qui ont retenu l’auteur de ce livre. Comment, en ce lieu si singulier, la politique a-t-elle été amenée à renouveler son regard sur la mort ? »

Danielle Tartakowsky — professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris 8 et chercheuse associée au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (Paris I) — est spécialiste de l’histoire sociale et politique en France au 20ᵉ siècle.

Dans le cadre de sa série de conférences consacrées à la mort à Paris, le Bibliothèque historique reçoit l’historienne Danielle Tartakowsky.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T19:00:00+02:00_2025-12-03T20:30:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/