Conférence Nous Sommes Orne et Terre d’Eau Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque

Début : 2025-10-23 18:00:00

fin : 2025-10-23 19:00:00

À travers cette conférence, Élisabeth Taudière, codirectrice de Territoires Pionniers, présentera comment des démarches collectives et artistiques peuvent transformer le rapport des habitants à leur territoire. Egalement présente, Agnes Frégé, artiste plasticienne associée au projet Terre d’Eau dont la pratique visuelle interroge les paysages et leur transformation. A travers l’exploration de l’eau et de ses multiples imaginaires, elle proposera un travail sensible qui relie observation, création et dialogue avec les habitants.

Maison de l’architecture basée à Caen, Territoires Pionniers est à l’initiative de Nous Sommes Orne ! , projet culturel de bassin-versant mené en collaboration avec plusieurs structures du territoire. Depuis 3 ans, cette démarche invite les habitants à se questionner sur le devenir du bassin versant de l’Orne, à partager leurs liens d’attachement et à découvrir des perspectives imaginées collectivement.

Une conférence organisée par Terre d’Auge et Les Dominicaines, avec la participation de Territoires Pionniers. .

English : Conférence Nous Sommes Orne et Terre d’Eau

In this talk, Élisabeth Taudière, co-director of Territoires Pionniers, will present how collective and artistic approaches can transform the relationship between residents and their territory.

German : Conférence Nous Sommes Orne et Terre d’Eau

Anhand dieses Vortrags wird Élisabeth Taudière, Co-Direktorin von Territoires Pionniers, darlegen, wie kollektive und künstlerische Ansätze die Beziehung der Bewohner zu ihrem Territorium verändern können.

Italiano :

In questo intervento, Élisabeth Taudière, co-direttrice di Territoires Pionniers, presenterà come gli approcci collettivi e artistici possono trasformare il rapporto tra le popolazioni locali e il loro territorio.

Espanol :

En esta charla, Élisabeth Taudière, codirectora de Territoires Pionniers, presentará cómo los enfoques colectivos y artísticos pueden transformar la relación entre la población local y su territorio.

