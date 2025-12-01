Conférence nouveau musée des pyramides du Caire Salle grenache Pertuis
Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h30. Salle grenache Av.Verdun Pertuis Vaucluse
Patrimoine à Venir organise une conférence.
Pierre Croux viendra nous parler du nouveau musée des pyaramides du Caire le vendredi 12 décembre à 18h30 Salle Grenache
Participation 2€ pour les non adhérents .
Salle grenache Av.Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 04 25 34
English :
Patrimoine à Venir is organizing a conference.
Pierre Croux will talk about Cairo’s new pyaramide museum on Friday December 12 at 6:30pm in the Salle Grenache
