Conférence nouveau musée des pyramides du Caire Salle grenache Pertuis

Conférence nouveau musée des pyramides du Caire

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h30. Salle grenache Av.Verdun Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Patrimoine à Venir organise une conférence.

Pierre Croux viendra nous parler du nouveau musée des pyaramides du Caire le vendredi 12 décembre à 18h30 Salle Grenache

Participation 2€ pour les non adhérents .

Salle grenache Av.Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 04 25 34

English :

Patrimoine à Venir is organizing a conference.

Pierre Croux will talk about Cairo’s new pyaramide museum on Friday December 12 at 6:30pm in the Salle Grenache

