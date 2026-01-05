Conférence Nouvelles routes de la soie, les implications pour l’Europe Juvénat Notre-Dame Châteaulin
Conférence Nouvelles routes de la soie, les implications pour l’Europe
Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère
Début : 2026-03-30 14:30:00
2026-03-30
Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou et présentée par Daniel Schaeffer, Général en réserve, ancien attaché de défense en Asie et spécialiste de la Chine et de la stratégie en Extrême-Orient.
En 2013, Pékin lançait l’idée de créer un immense couloir économique est‑ouest, dit des nouvelles routes de la soie , pour relier la Chine à l’Europe. Aujourd’hui, ce projet va largement au‑delà. Cette conférence explore l’idée réelle qui sous-tend ce programme et ses conséquences pour l’Europe.
Gratuit pour les adhérents. .
