Conférence « Nudibranches des Pertuis »

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
2025-11-21
Le CPIE Marennes Oléron vous invite à la conférence sur les « Nudibranches des Pertuis » le vendredi 21 novembre à 18h au Shapers Club de Marennes.
+33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org
English : Conference « Nudibranchs of the Pertuis ».
The CPIE Marennes Oléron invites you to a conference on « Nudibranches des Pertuis » on Friday November 21 at 6pm at the Shapers Club in Marennes.
German : Vortrag « Nudibranches des Pertuis » (Nacktschnecken der Pertuis)
Das CPIE Marennes Oléron lädt Sie zum Vortrag über die « Nudibranches des Pertuis » am Freitag, den 21. November um 18 Uhr im Shapers Club in Marennes ein.
Italiano :
Il CPIE di Marennes Oléron vi invita alla conferenza « Nudibranchi del Pertuis » che si terrà venerdì 21 novembre alle 18:00 presso lo Shapers Club di Marennes.
Espanol : Conferencia « Nudibranquios del Pertuis
El CPIE Marennes Oléron le invita a una conferencia sobre « Nudibranches des Pertuis » el viernes 21 de noviembre a las 18.00 horas en el Shapers Club de Marennes.
