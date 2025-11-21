Conférence « Nudibranches des Pertuis » Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Conférence « Nudibranches des Pertuis » Marennes Marennes-Hiers-Brouage vendredi 21 novembre 2025.

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

Le CPIE Marennes Oléron vous invite à la conférence sur les « Nudibranches des Pertuis » le vendredi 21 novembre à 18h au Shapers Club de Marennes.

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

English : Conference « Nudibranchs of the Pertuis ».

The CPIE Marennes Oléron invites you to a conference on « Nudibranches des Pertuis » on Friday November 21 at 6pm at the Shapers Club in Marennes.

German : Vortrag « Nudibranches des Pertuis » (Nacktschnecken der Pertuis)

Das CPIE Marennes Oléron lädt Sie zum Vortrag über die « Nudibranches des Pertuis » am Freitag, den 21. November um 18 Uhr im Shapers Club in Marennes ein.

Italiano :

Il CPIE di Marennes Oléron vi invita alla conferenza « Nudibranchi del Pertuis » che si terrà venerdì 21 novembre alle 18:00 presso lo Shapers Club di Marennes.

Espanol : Conferencia « Nudibranquios del Pertuis

El CPIE Marennes Oléron le invita a una conferencia sobre « Nudibranches des Pertuis » el viernes 21 de noviembre a las 18.00 horas en el Shapers Club de Marennes.

