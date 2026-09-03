Informations pratiques

Oltingue

Conférence : Numérique et information, mode d’emploi

35 rue de Huttingue Oltingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Et si on reprenait le contrôle de notre attention ? Venez décoder les secrets des algorithmes, comprendre leur influence et apprendre à mieux surfer sur les réseaux, en famille !

Avec Sébastien Pflieger, spécialiste des mécanismes de l’addiction numérique, plongez au cœur des algorithmes qui façonnent notre quotidien. Comment captent-ils notre attention ? Comment créent-ils des habitudes et influencent-ils nos comportements, parfois même à notre insu ?

À travers des mises en situation concrètes et des échanges en famille, les participants découvrent les mécanismes à l’œuvre sur les réseaux sociaux et repartent avec les clés pour mieux les comprendre et les utiliser : un véritable « permis de surfer », avec ses codes et ses règles.

Une rencontre proposée en partenariat avec l’association Le Moulin de Hüttingue.

Pour prolonger l’expérience, une visite du Musée paysan d’Oltingue et une dégustation de bières artisanales à la Brasserie du Réservoir seront également proposées, les deux lieux étant exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Dans le cadre de la 5e édition du festival Décodage. 0 .

35 rue de Huttingue Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 90 16 lemoulin@mailo.com

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English :

What if we took back control of our attention? Come decode the secrets of algorithms, understand their influence, and learn how to navigate social media more effectively—as a family!

L’événement Conférence : Numérique et information, mode d’emploi Oltingue a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Sundgau