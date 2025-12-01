CONFÉRENCE Numériser le patrimoine architectural Amiens
CONFÉRENCE Numériser le patrimoine architectural Amiens samedi 13 décembre 2025.
15 rue Marc Sangnier Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Qu’est-ce que la numérisation d’un bâtiment du patrimoine? Depuis ses grands principes jusqu’à quelques apports concrets, de la Cathédrale d’Amiens à Notre Dame de Paris, El Mustapha Mouaddib explique ce que la 3D peut apporter à la valorisation du patrimoine bâti et le travail de mémoire qu’elle permet.
Réservation https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france/evenements/conference-numeriser-le-patrimoine-architecturale-par-el-mustapha-mouaddib
15 rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 62 04 contact@maisonarchitecture-hdf.org
English :
What is digitizing a heritage building? El Mustapha Mouaddib explains what 3D can contribute to the enhancement of built heritage and the work of memory it enables, from its main principles to a few concrete examples, from Amiens Cathedral to Notre Dame de Paris.
