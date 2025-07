Conférence numérologie et iridologie Espace Art et essai Hauterives

Conférence numérologie et iridologie Espace Art et essai Hauterives mercredi 16 juillet 2025.

Conférence numérologie et iridologie

Espace Art et essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Conférence et rencontre avec Gaëlle PERRAULT pour parler de la numérologie et Jean-François CURNIER pour la partie iridologie.

Espace Art et essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 91 02 63 isabelle.peugnet@orange.fr

English :

Conference and meeting with Gaëlle PERRAULT on numerology and Jean-François CURNIER on iridology.

German :

Konferenz und Treffen mit Gaëlle PERRAULT, um über Numerologie zu sprechen, und Jean-François CURNIER für den Teil Iridologie.

Italiano :

Conferenza e incontro con Gaëlle PERRAULT sulla numerologia e Jean-François CURNIER sull’iridologia.

Espanol :

Conferencia y encuentro con Gaëlle PERRAULT sobre numerología y Jean-François CURNIER sobre iridología.

L’événement Conférence numérologie et iridologie Hauterives a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche