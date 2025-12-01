Conférence numismatique “ Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications ” par Jean-Albert Chevillon Espace Jean Duffard Valréas
Conférence numismatique " Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications " par Jean-Albert Chevillon

samedi 20 décembre 2025
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les membres du Club Arts et Rencontres
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
2025-12-20
Conférence numismatique “Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications” par Jean-Albert CHEVILLON
Espace Jean Duffard
43 cours Victor Hugo
Valréas 84600
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur
+33 7 84 54 14 77
artsetrencontres@gmail.com
English :
Numismatic conference The first chalque of Greek Marseilles and its implications by Jean-Albert CHEVILLON
