Conférence « Nutrition et Cancer » Troyes

Conférence « Nutrition et Cancer » Troyes vendredi 3 octobre 2025.

Conférence « Nutrition et Cancer »

Maison des Associations Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Entrée libre .

Maison des Associations Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 79 10 43 mutuelle@aubeane.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Nutrition et Cancer » Troyes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne