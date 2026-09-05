Conférence nutrition suivie d’un échange Bibliothèque Thiviers
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Conférence nutrition suivie d’un échange
Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
« Mieux manger : démêler le vrai du faux » et conseils pour les régimes spécifiques (végétarien, sans gluten, régimes sans sucres) suivi d’un échange avec Marina PENNARRUBIA, diététicienne. Gratuit. Sur inscription.
« Mieux manger : démêler le vrai du faux » et conseils pour les régimes spécifiques (végétarien, sans gluten, régimes sans sucres) suivi d’un échange avec Marina PENNARRUBIA, diététicienne. Gratuit. Sur inscription. .
Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
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English : Conférence nutrition suivie d’un échange
« Eating Better: Separating Fact from Fiction » and advice on specific diets (vegetarian, gluten-free, sugar-free diets), followed by a discussion with Marina PENNARRUBIA, a dietitian. Free. Registration required.
L’événement Conférence nutrition suivie d’un échange Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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