Conférence « Objectif Terre que faire des temps qui restent ? » CEREP Sens mercredi 1 octobre 2025.

Conférence-débat avec Patrice MANIGLIER, maître de conférences au département de Philosophie de l’université Paris Nanterre.

En 2024, un collectif animé par l’ancien comité de la célèbre revue Les Temps Modernes, décidait de poursuivre l’aventure de cette revue sous une forme entièrement renouvelée et un titre à plusieurs étages de signification Les Temps qui restent.

Patrice MANIGLIER a particulièrement porté ce projet. Il vient de présenter le diagnostic sur lequel il repose, ainsi que ses arrières-plans intellectuels.

Il ‘agit en somme de repenser la question de l’engagement posée par Sartre, non plus, cependant, dans le contexte de l’après-guerre, mais dans celui d’une crise écologique planétaire sur laquelle Bruno LATOUR a posé un des diagnostics le plus philosophiquement féconds en disant que le présent est caractérisé par le défi d’un « atterrissage de la Modernité ».

La conférence de Patrice MANIGLIER reviendra sur cette question simple quelle est la meilleure manière de caractériser le temps qui est le nôtre, ce dont nous sommes contemporaines et contemporains ? Pourquoi peut-on dire que nous sommes à l’âge où la « Modernité » est sommées de revenir sur « Terre » ? En quel sens du mot Terre ?

Comment reconstruire un espace public ajusté aux défis de ce temps qui est le nôtre ? Pourquoi la notion d’engagement est-elle pertinente à « l’âge de la planétarité » et sous quelle forme ? .

