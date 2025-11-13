Conférence Objets mutiques, objets mutants silence et vie sonore des collections muséales Auditorium du musée Entrée rue Gustave Simon Nancy

Conférence Objets mutiques, objets mutants silence et vie sonore des collections muséales

Auditorium du musée Entrée rue Gustave Simon 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Jeudi 2025-11-13 18:15:00

2025-11-13 20:00:00

2025-11-13

Conférence animée par Alexandre Girard-Muscagarry, conservateur du patrimoine, Musée de la musique, Paris, et organisée dans le cadre de l’exposition-dossier « Récits décoloniaux. Faut-il brûler les musées ? ».Adultes

English :

Lecture by Alexandre Girard-Muscagarry, curator, Musée de la musique, Paris, organized as part of the « Récits décoloniaux. Should museums be burned?

German :

Vortrag unter der Leitung von Alexandre Girard-Muscagarry, Konservator des Kulturerbes, Musée de la Musique, Paris, organisiert im Rahmen des Ausstellungsdossiers « Récits décoloniaux. Sollen wir die Museen verbrennen? ».

Italiano :

Intervento di Alexandre Girard-Muscagarry, curatore del patrimonio, Musée de la musique, Parigi, nell’ambito della mostra « Récits décoloniaux. I musei vanno bruciati?

Espanol :

Conferencia de Alexandre Girard-Muscagarry, conservador del patrimonio del Museo de la Música de París, en el marco de la exposición « Récits décoloniaux. ¿Hay que quemar los museos?

