Conférence Objets mutiques, objets mutants silence et vie sonore des collections muséales Auditorium du musée Entrée rue Gustave Simon Nancy

Auditorium du musée Entrée rue Gustave Simon 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 18:15:00
fin : 2025-11-13 20:00:00
2025-11-13
Conférence animée par Alexandre Girard-Muscagarry, conservateur du patrimoine, Musée de la musique, Paris, et organisée dans le cadre de l’exposition-dossier « Récits décoloniaux. Faut-il brûler les musées ? ».Adultes
English :
Lecture by Alexandre Girard-Muscagarry, curator, Musée de la musique, Paris, organized as part of the « Récits décoloniaux. Should museums be burned?
German :
Vortrag unter der Leitung von Alexandre Girard-Muscagarry, Konservator des Kulturerbes, Musée de la Musique, Paris, organisiert im Rahmen des Ausstellungsdossiers « Récits décoloniaux. Sollen wir die Museen verbrennen? ».
Italiano :
Intervento di Alexandre Girard-Muscagarry, curatore del patrimonio, Musée de la musique, Parigi, nell’ambito della mostra « Récits décoloniaux. I musei vanno bruciati?
Espanol :
Conferencia de Alexandre Girard-Muscagarry, conservador del patrimonio del Museo de la Música de París, en el marco de la exposición « Récits décoloniaux. ¿Hay que quemar los museos?
