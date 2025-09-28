Conférence Obscoena dans l’art roman girondin Saint-Michel-de-Castelnau

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Castelnau

Obscoena dans l’art roman girondin. Art de la mortalité ou érotisme cachés … ? Par Didier Coquillas-Sistach, docteur en Histoire de l’Université de Bordeaux, paléo-environnementaliste, chargé de cours, médiateur scientifique de Terre et Océan.

« Figures féminines, masculines, couples dans des positions que l’on pourrait qualifier d’obscènes (exhibition des organes sexuels plus ou moins crue, accouplements, etc.) sont des images pour le moins inattendues sur des édifices chrétiens médiévaux voués au culte.

Peut-être n’est-il pas utile de rappeler aussi qu’à l’époque le sacré et le profane coexistaient pour une part dans l’église qui était le lieu de rencontre du village. Cela expliquerait les caractéristiques spécifiques profane et sacrée des thèmes iconographiques du patrimoine religieux de l’époque.

Alors quel peut être le sens de ces images à caractère licencieux ? .

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Castelnau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine

