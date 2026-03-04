Conférence « Océan, dernier territoire sauvage »de François Sarano, Petit théâtre, Templeuve-en-Pévèle

Conférence « Océan, dernier territoire sauvage »de François Sarano Lundi 23 mars, 20h00 Petit théâtre Nord

Nous avons la chance d’accueillir François Sarano, plongeur et océanographe de renom à Templeuve ! Il nous partagera, photographies et vidéos à l’appui, ses expériences avec les cachalots, baleines et requins blancs. L’occasion de se demander ce que disent ces rencontres sur la diversité du vivant, sur la nécessité de la préserver et de prendre conscience de l’importance de ce vaste territoire inconnu qu’est l’océan.

Vous pourrez, après la rencontre, rester boire un verre avec nous, une buvette sera ouverte !

Petit théâtre 75 rue de Roubaix, 59242 Templeuve Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France

Conférence sur les enjeux de préservation de l’Océan à travers le témoignage de François Serrano, plongeur et océanographe de renom Océan Environnement

