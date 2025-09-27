Conférence Océans, gardiens de l’équilibre de notre planète Pôle Simone Veil Le Havre

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

L’océan contient 97% de l’eau présente sur la planète et il est le garant de son équilibre. Il constitue un univers dont nous ne connaissons qu’une minuscule partie du vivant, lui qui déborde de merveilles et d’espèces aux capacités étonnantes, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Allié, nourricier, capteur de CO2, régulateur du climat, il nous aide à respirer, à manger, à nous soigner et nous protège face au dérèglement climatique.

Alors que les enjeux maritimes sont de plus en plus fondamentaux pour l’avenir des civilisations, la France se pose en puissance maritime d’équilibre, portant l’ambition d’un continuum entre les hommes du littoral et la mer ; d’un Océan, bien commun de l’humanité.

Aux côtés d’Olivier Poivre d’Arvor, nous reviendrons sur les grands enjeux qui ont fait l’objet de la dernière conférence des Nations Unies en juin dernier, les moyens déployés pour à la fois préserver nos fonds marins et mieux les connaître.

Modéré par Cyrille Vanlerberghe (Le Figaro)

Intervenant Olivier Poivre d’Arvor (Ambassadeur de France pour les pôles et les océans)

Séquence suivie d’une séance de dédicaces

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h

Sur réservation .

