CONFÉRENCE ODYSSÉE MARE Béziers

CONFÉRENCE ODYSSÉE MARE

1 Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Projection du court métrage Mare un voyage poétique dans un monde aquatique miniature révélant l’histoire de la vie. Suivi d’un échange avec la réalisatrice.

Plongez dans l’infiniment proche.

Qui n’a jamais rêvé d’explorer l’univers ? De partir à la recherche d’êtres fantastiques dans l’immensité de l’espace ? De voyager parmi les étoiles, à la découverte de nos origines insoupçonnées ?

Et si cette odyssée était à notre portée, dans un cosmos infiniment proche ?

Bienvenue sur Mare, un monde aquatique en miniature où se lit l’histoire de la vie.

Unicellulaires, daphnies, hydres, libellules ou martin-pêcheur autant de merveilles, poussières d’étoiles révélant leur parenté fabuleuse.

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Par Léa Collober, réalisatrice naturaliste Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

Court métrage (VF, 27 min), produit par La Salamandre.

Entrée libre. .

1 Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 musees@ville-beziers.fr

English :

Screening of the short film Mare: a poetic journey into a miniature aquatic world revealing the story of life. Followed by a discussion with the director.

German :

Vorführung des Kurzfilms Mare: Eine poetische Reise in eine Miniatur-Wasserwelt, die die Geschichte des Lebens enthüllt. Anschließend Austausch mit der Regisseurin.

Italiano :

Proiezione del cortometraggio Mare: un viaggio poetico attraverso un mondo acquatico in miniatura che rivela la storia della vita. Seguirà un dibattito con il regista.

Espanol :

Proyección del cortometraje Mare: un viaje poético a través de un mundo acuático en miniatura que revela la historia de la vida. A continuación, coloquio con el director.

