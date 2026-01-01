Conférence Oiseaux de nos jardins MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal Épinal

Conférence Oiseaux de nos jardins

MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14 21:00:00

2026-01-14

Le Planétarium d’Épinal vous propose une soirée spéciale consacrée aux oiseaux qui peuplent nos jardins, balcons et parcs de proximité. Cet événement s’adresse à toutes et tous, que vous soyez simple curieux ou passionné de nature.

Au programme une découverte des espèces les plus fréquentes de nos jardins, des conseils pour mieux les observer et des explications pour décrypter leurs attitudes et comportements au quotidien. L’objectif est de mieux comprendre la biodiversité qui nous entoure et d’apprendre à porter un nouveau regard sur ces voisins à plumes.

sur inscription.

Public à partir de 6 ans, soirée ouverte à toutes et tous.

N’hésitez pas à partager cette soirée autour de vous et à venir en famille ou entre amis pour découvrir la richesse des oiseaux de nos jardins.Tout public

MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02 planetarium.secretariat88@orange.fr

English :

Épinal?s Planetarium invites you to a special evening devoted to the birds that inhabit our gardens, balconies and local parks. This event is open to all, whether you’re simply curious or a nature enthusiast.

On the program: a discovery of the most common species found in our gardens, advice on how to observe them more effectively, and explanations to help you decipher their attitudes and behavior on a daily basis. The aim is to gain a better understanding of the biodiversity that surrounds us, and to learn to take a fresh look at our feathered neighbors.

registration required.

Public: 6 years and over, open to all.

Don’t hesitate to share this evening with friends and family, and discover the wealth of birds in our gardens.

L’événement Conférence Oiseaux de nos jardins Épinal a été mis à jour le 2026-01-07 par OT EPINAL ET SA REGION