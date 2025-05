Conférence Olympe de Gouges, une Femme dans la révolution – place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut, 15 mai 2025 14:30, Laroque-Timbaut.

Geneviève André-Acquier membre de l’Académie de Montauban, docteur ès lettres Paris Sorbonne vous présentera Olympe de Gouges, une Femme dans la Révolution, née à Montauban en 1748 et guillotinée en 1793. Figure du féminisme avant l’heure et auteure de la déclaration de la Femme et de la Citoyenne.

3 EUR.

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence Olympe de Gouges, une Femme dans la révolution

Geneviève André-Acquier, member of the Montauban Academy and Doctor of Letters from the Sorbonne, will introduce you to Olympe de Gouges, a woman in the Revolution, born in Montauban in 1748 and guillotined in 1793. A pioneering feminist and author of the Declaration de la Femme et de la Citoyenne.

German : Conférence Olympe de Gouges, une Femme dans la révolution

Geneviève André-Acquier, Mitglied der Akademie von Montauban und Doktorin der Literaturwissenschaften an der Sorbonne in Paris, stellt Ihnen Olympe de Gouges vor, eine Frau in der Revolution, die 1748 in Montauban geboren und 1793 guillotiniert wurde. Die Autorin der « Erklärung der Frau und Bürgerin » war eine frühe Vertreterin des Feminismus.

Italiano :

Geneviève André-Acquier, membro dell’Accademia di Montauban e dottore in lettere alla Sorbona, vi presenterà Olympe de Gouges, una donna della Rivoluzione, nata a Montauban nel 1748 e ghigliottinata nel 1793. Fu una figura femminista prima del suo tempo e l’autrice della Dichiarazione della donna e della cittadina.

Espanol : Conférence Olympe de Gouges, une Femme dans la révolution

Geneviève André-Acquier, miembro de la Academia de Montauban y Doctora en Letras por la Sorbona, le presentará a Olympe de Gouges, mujer de la Revolución, nacida en Montauban en 1748 y guillotinada en 1793. Fue una figura feminista antes de su tiempo y la autora de la Declaración de la Mujer y la Ciudadana.

