Conférence: On a marché sur les îles Hoedic et Houat avant l’Histoire Rue Loukianoff Pornic

L’archéologue Jean-Marc Large vous dévoile les secrets enfouis d’Hoedic et de Houat et découvrez comment ces perles de l’Atlantique ont vu naître les premières communautés néolithiques.



Les îles d’Hoedic et de Houat, aujourd’hui réputées pour leurs paysages sauvages et leur charme maritime, recèlent un passé bien plus ancien qu’on ne l’imagine. Bien avant l’Histoire, elles furent le théâtre d’une présence humaine intense, des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs du Néolithique.

Au fil de cette conférence, Jean-Marc Large, archéologue et chercheur associé à l’Université de Rennes 1, partagera les résultats de plus de vingt ans de recherches menées sur ces deux joyaux de l’Atlantique. Ses fouilles ont révélé des sites exceptionnels, parmi lesquels les alignements mégalithiques du Douet et de Groah Denn à Hoedic, témoins des toutes premières pierres dressées connues.

Entre découvertes archéologiques, évolution du niveau de la mer et modes de vie des premiers habitants, cette rencontre offrira un voyage fascinant dans la préhistoire récente des îles bretonnes. .

Archaeologist Jean-Marc Large reveals the buried secrets of Hoedic and Houat, and shows you how these pearls of the Atlantic saw the birth of the first Neolithic communities.

Der Archäologe Jean-Marc Large enthüllt die verborgenen Geheimnisse von Hoedic und Houat und zeigt Ihnen, wie in diesen Perlen des Atlantiks die ersten neolithischen Gemeinschaften entstanden sind.

L’archeologo Jean-Marc Large svela i segreti sepolti di Hoedic e Houat e mostra come queste perle dell’Atlantico abbiano visto nascere le prime comunità neolitiche.

El arqueólogo Jean-Marc Large desvela los secretos enterrados de Hoedic y Houat y le muestra cómo estas perlas del Atlántico vieron nacer las primeras comunidades neolíticas.

