Conférence On ne naît pas seul, on le devient Auditorium Clancier Limoges

Conférence On ne naît pas seul, on le devient

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

2026-03-26

Jean-Jacques Amyot, psychosociologue sur les questions de vieillesse, de vieillissement et de retraite nous parlera de vieillesse et de solitude. Sa conférence On ne naît pas seul, on le devient sera suivie d’une présentation d’actions et de dispositifs Petits Frères des pauvres.

La conférence est créée avec l’association Petits Frères des pauvres et la Maison des Seniors de Limoges.

