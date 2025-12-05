Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

Tout un fromage ! Ce que l’histoire nous dit des fromages de Savoie Conférence de Arnaud Delerce Docteur en Histoire de l’Ecole des hautes études en sciences sociales

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67 amisvieuxchamonix@orange.fr

English :

What a cheese! What history tells us about Savoy cheeses Lecture by Arnaud Delerce, Doctor of History at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

German :

Ein ganzer Käse! Ce que l’histoire nous dit des fromages de Savoie Vortrag von Arnaud Delerce Doktor der Geschichte der Ecole des hautes études en sciences sociales (Hochschule für Sozialwissenschaften)

Italiano :

Un formaggio intero! Cosa ci dice la storia dei formaggi savoiardi Conferenza di Arnaud Delerce, dottore in Storia presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Espanol :

¡Un queso entero! Lo que la historia nos dice sobre los quesos de Saboya Conferencia de Arnaud Delerce, Doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales

