Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc vendredi 17 avril 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Viollet-le-Duc au Mont Blanc Conférencière Bérénice Gaussuin Architecte du patrimoine -Docteure en architecture Maîtresse de Conférences (ENSAPM)
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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67 amisvieuxchamonix@orange.fr
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English :
Viollet-le-Duc au Mont Blanc Lecturer Bérénice Gaussuin Heritage architect Lecturer in architecture Senior lecturer (ENSAPM)
L’événement Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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