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Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix

Adresse : 241 allée du Majestic

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : 2026-04-17T18:00:00

Fin : 2026-04-17T20:00:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Viollet-le-Duc au Mont Blanc Conférencière Bérénice Gaussuin Architecte du patrimoine -Docteure en architecture Maîtresse de Conférences (ENSAPM)
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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67  amisvieuxchamonix@orange.fr

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English :

Viollet-le-Duc au Mont Blanc Lecturer Bérénice Gaussuin Heritage architect Lecturer in architecture Senior lecturer (ENSAPM)

L’événement Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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