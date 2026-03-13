Conférence organisée par l’Association les Amis du Vieux Chamonix Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les Amis du Vieux Chamonix

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Choeur Valaisan des Patoisants chante en patois valaisans, valdotains et savoyards.

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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67 amisvieuxchamonix@orange.fr

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English :

The Choeur Valaisan des Patoisants sings in Valaisan, Valdotain and Savoyard patois.

L’événement Conférence organisée par l’Association les Amis du Vieux Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc