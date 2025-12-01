Conférence organisée par les Amis du Musée de Morlaix Place Onésime Krebel Morlaix
Conférence organisée par les Amis du Musée de Morlaix Place Onésime Krebel Morlaix mardi 16 décembre 2025.
Place Onésime Krebel Ancien Lycée de Kernéguès Morlaix Finistère
Début : 2025-12-16 17:30:00
fin : 2025-12-16 19:30:00
2025-12-16
Les Amis du Musée de Morlaix organise une nouvelle conférence. Cette fois, elle portera sur le Barzaz Breiz, source d’inspiration des peintres.
La conférence sera animée par Klariz BAILLEUL, docteure en littérature française. .
