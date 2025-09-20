Conférence « Orgon, ville médiévale » Foyer Rural Orgon

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 10h. Foyer Rural Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Conférence Orgon, ville médiévale animée par Laura Deye, archéologue spécialiste du bâti médiéval, au Foyer Rural organisée par le Musée Urgonia et la Médiathèque Edmond Rostand.



Depuis 2023, la municipalité d’Orgon s’est engagée dans un projet de valorisation du patrimoine médiéval du village. Ce projet porté par le Musée Urgonia et soutenu par le Service Régional de l’Archéologie est divisé en plusieurs phases. La première phase qui comprend l’étude du château et des remparts de la ville est maintenant achevée. Laura Deye, archéologue société Hadès, viendra à cette occasion présenter le résultat de son travail à tous les orgonnais et passionnés d’archéologie médiévale. La conférence sera suivie d’une visite du Château. .

Foyer Rural Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Conference « Orgon, medieval town ».

German :

Vortrag « Orgon, eine mittelalterliche Stadt ».

Italiano :

Conferenza su « Orgon, una città medievale ».

Espanol :

Conferencia sobre « Orgon, una ciudad medieval ».

