Conférence Orientation pas de panique Rodez

Les associations Familiales Laïques de l’Aveyron et la FCPE proposent une conférence débat Orientation pas de panique ! Animée par les professionnels du Centre d’Information et d’Orientation.

Cette soirée d’information s’adresse aux parents de collégiens et de lycéens et à leurs enfants.

Les moments clés de la formation des enfants sont souvent générateurs d’anxiété au sein de la famille en particulier pour ce qui concerne l’orientation. Alors que de plus en plus de possibilités sont ouvertes par des voies diversifiées, faut-il céder à la panique ?

Comment aborder la question de l’orientation de façon positive, sans dramatisation et sans stress excessif ? Comment accompagner nos enfants pour élaborer progressivement avec eux leur parcours de formation ? …Qui peut nous aider dans ces réflexions et ce parcours ?

Des spécialistes de ces questions seront là pour vous informer et répondre à vos questions.

Venez en discuter avec les Conseillers d’Orientation Psychologues du C.I.O de Rodez, et d’autres parents dans le cadre bienveillant de nos soirées débats.

Mardi 9 décembre 2025 à 20h, à la Maison des Associations, 15 av Tarayre à Rodez.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

English :

The associations Familiales Laïques de l?Aveyron and the FCPE are organizing a conference-debate: Orientation: don’t panic! Hosted by professionals from the Centre d’Information et d’Orientation.

German :

Die Association Familiales Laïques de l’Aveyron und die FCPE bieten eine Konferenz und Diskussion an: Orientation: pas de panique! Moderiert von den Fachleuten des Centre d’Information et d’Orientation.

Italiano :

Le associazioni Familiales Laïques de l’Aveyron e FCPE organizzano una conferenza-dibattito: Orientamento: niente panico! Ospitati da professionisti del Centro d’informazione e di orientamento.

Espanol :

Las asociaciones Familiales Laïques de l’Aveyron y la FCPE organizan una conferencia-debate: Orientación: ¡que no cunda el pánico! A cargo de profesionales del Centro de Información y Orientación.

