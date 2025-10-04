Conférence origine des noms de lieux locaux Payrac

Conférence origine des noms de lieux locaux Payrac samedi 4 octobre 2025.

Conférence origine des noms de lieux locaux

place Zimmermann Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’ACAP a fait un collectage de noms de lieux sur les territoires de Loupiac, Calès et Payrac

L’ACAP a fait un collectage de noms de lieux sur les territoires de Loupiac, Calès et Payrac. Il ne s’agit pas des lieux répertoriés sur les cartes (anciennes ou nouvelles), mais des noms utilisés oralement dans les hameaux, les villages, dans les familles

Tout public, buvette .

place Zimmermann Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01

English :

ACAP has collected place names in Loupiac, Calès and Payrac

German :

ACAP hat eine Sammlung von Ortsnamen in den Gebieten von Loupiac, Calès und Payrac durchgeführt

Italiano :

L’ACAP ha raccolto i toponimi delle aree di Loupiac, Calès e Payrac

Espanol :

El ACAP ha recopilado topónimos de las zonas de Loupiac, Calès y Payrac

L’événement Conférence origine des noms de lieux locaux Payrac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Dordogne