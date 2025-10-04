Conférence origine des noms de lieux locaux Payrac
L’ACAP a fait un collectage de noms de lieux sur les territoires de Loupiac, Calès et Payrac
L’ACAP a fait un collectage de noms de lieux sur les territoires de Loupiac, Calès et Payrac. Il ne s’agit pas des lieux répertoriés sur les cartes (anciennes ou nouvelles), mais des noms utilisés oralement dans les hameaux, les villages, dans les familles
Tout public, buvette .
place Zimmermann Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01
English :
ACAP has collected place names in Loupiac, Calès and Payrac
German :
ACAP hat eine Sammlung von Ortsnamen in den Gebieten von Loupiac, Calès und Payrac durchgeführt
Italiano :
L’ACAP ha raccolto i toponimi delle aree di Loupiac, Calès e Payrac
Espanol :
El ACAP ha recopilado topónimos de las zonas de Loupiac, Calès y Payrac
