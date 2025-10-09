CONFÉRENCE ORIGINE PRÉHISTORIQUE DE NOS MALADIES HUMAINES PAR JEAN ZAMMIT Béziers

CONFÉRENCE ORIGINE PRÉHISTORIQUE DE NOS MALADIES HUMAINES PAR JEAN ZAMMIT Béziers jeudi 9 octobre 2025.

CONFÉRENCE ORIGINE PRÉHISTORIQUE DE NOS MALADIES HUMAINES PAR JEAN ZAMMIT

14 Rue du Puits de la Courte Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Conférence de Jean Zammit sur l’origine préhistorique de nos maladies comment le Néolithique et l’agriculture ont façonné 90 % de nos pathologies actuelles.

Jean Zammit, médecin et paléopathologiste au laboratoire TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès, analysera la genèse de nombreuses maladies actuelles à partir d’études anthropologiques et de fouilles, en particulier dans le Sud de la France. L’émergence de ces pathologies remonte principalement au Néolithique, avec l’invention de l’agriculture et la domestication des espèces, provoquant épidémies, anomalies génétiques et crises alimentaires.

Conférence organisée par la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers.

Entrée libre et gratuite. .

14 Rue du Puits de la Courte Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 05 40

English :

Lecture by Jean Zammit on the prehistoric origins of our diseases: how the Neolithic era and agriculture shaped 90% of our current pathologies.

German :

Vortrag von Jean Zammit über den prähistorischen Ursprung unserer Krankheiten: Wie das Neolithikum und die Landwirtschaft 90?% unserer heutigen Pathologien geformt haben.

Italiano :

Conferenza di Jean Zammit sulle origini preistoriche delle nostre malattie: come il Neolitico e l’agricoltura hanno dato forma al 90% delle nostre patologie attuali.

Espanol :

Conferencia de Jean Zammit sobre los orígenes prehistóricos de nuestras enfermedades: cómo el Neolítico y la agricultura moldearon el 90% de nuestras patologías actuales.

L’événement CONFÉRENCE ORIGINE PRÉHISTORIQUE DE NOS MALADIES HUMAINES PAR JEAN ZAMMIT Béziers a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE