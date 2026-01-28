Conférence Ornamanta sacra l’Alpha Angoulême

Conférence Ornamanta sacra

l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cette journée de conférences ouverte au public vous permettra de découvrir l’état des dernières recherches sur les objets liturgiques médiévaux et les sépultures des évêques, abbés et abbesses d’Aquitaine.

.

l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This one-day conference, open to the public, will enable you to discover the latest research on medieval liturgical objects and the burials of Aquitaine?s bishops, abbots and abbesses.

L’événement Conférence Ornamanta sacra Angoulême a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême