Conférence Orthographothérapie libérez votre potentiel !

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20 19:30:00

Date(s) :

2026-01-20

Et si les difficultés avec l’écrit n’étaient pas une fatalité ? Venez découvrir l’orthographothérapie, une approche globale et bienveillante où l’orthographe devient la clé d’accès à une écriture plus fluide et à une lecture moins fatigante. Un véritable cercle vertueux !



Cette conférence s’adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes en dys-fficulté ou pas, dans le domaine de l’écrit.

Nous explorerons ce qu’est l’orthographothérapie, à qui elle s’adresse, comment se déroule une séance, et vous découvrirez une palette d’outils concrets… que vous aurez même l’occasion d’expérimenter avec Marie Meunier, Orthographothérapeute.



(Cet atelier ne se substitue en aucun cas à un avis ou suivi médical) .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Orthographothérapie libérez votre potentiel ! Troyes a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne