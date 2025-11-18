Conférence « Oser son meilleur scénario professionnel » HEC Alumni Paris Mardi 18 novembre, 08h30 sur inscription

Conférence « Oser son meilleur scénario professionnel » avec HEC Alumni

CONFERENCE HEC LIFE PROJECT

Oser son meilleur scénario professionnel

Des injonctions à l’intuition !

Avec Matthieu Lassagne (M.08), Coach et Superviseur

Comment s’écrivent nos parcours professionnels ? A quels moteurs et désirs répondent-ils ? Avec quel niveau de conscience opérons-nous nos choix ?

Et que se passe-t-il quand surviennent les blocages, que le scénario initial déraille et que jaillit, parfois avec violence, un sentiment de décalage ou d’impasse alors qu’on pensait pourtant avoir « coché toutes les cases » et « fait tout ce qu’il fallait faire » ?

C’est souvent dans ces moments que pèsent sur nous le poids des peurs et des injonctions que nous portons tous, entravant ainsi notre capacité naturelle à nous mettre en mouvement, à inventer des solutions et à poser les choix justes.

C’est à une exploration de votre scénario professionnel qu’HEC Life Project vous invite pour cette conférence inédite, poursuivant sa collaboration avec Matthieu Lassagne (M.08), Coach et superviseur, spécialiste dans l’accompagnement des personnes multipotentialistes et intuitives.

Nous aborderons avec lui :

– La notion de scénario professionnel et ce qu’elle recouvre ;

– Les leviers de dépassement des injonctions, du « faux self » et les autorisations à se donner ;

– Le travail autour de l’identité professionnelle profonde et la manière d’en faire une boussole, en particulier pour les personnes multipotentielles ;

– La place de l’intuition dans la construction de scénarios professionnels positifs ;

– L’importance de remettre de l’intention et de la conscience dans sa vie et ses choix professionnels.

Une soirée pour poser un autre regard sur vos réflexions professionnelles et ouvrir de nouveaux possibles.

Le mardi 18 novembre, 8h30-10h

A l’association HEC Alumni, 9 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

Et retransmise en ligne sur Zoom.

– Evénement ouvert à tous –

La conférence vous intéresse mais vous ne pouvez y participer ? Inscrivez-vous, elle sera enregistrée et le replay envoyé à l’ensemble des inscrits.

Notre intervenant

Matthieu Lassagne (M.08), Coach et superviseur spécialiste de la douance et de la multipotentialité, auteur du livre Tous HPI ? Comprendre et libérer les potentiels (Editions Afnor) co-écrit avec Nathalie Lourdel.

Matthieu Lassagne a créé une approche de coaching spécialisée pour que les personnes sensibles et douées puissent se sentir vraiment elles-mêmes en séance, se connecter à leur puissance et s’autoriser à libérer leurs potentiels.

Via ses interventions et son activité sur les réseaux sociaux, il encourage également les entreprises à inclure les personnes intuitives pour faire face à leurs enjeux complexes, et surtout relier les êtres humains et anticiper le futur.

