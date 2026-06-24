CONFÉRENCE OSEREZ-VOUS REGARDER LA NATURE DANS LES YEUX ?! Rue du Ruisseau Pinsaguel
CONFÉRENCE OSEREZ-VOUS REGARDER LA NATURE DANS LES YEUX ?! Rue du Ruisseau Pinsaguel jeudi 15 octobre 2026.
Pinsaguel
CONFÉRENCE OSEREZ-VOUS REGARDER LA NATURE DANS LES YEUX ?!
Rue du Ruisseau MEDIATHEQUE DE PINSAGUEL Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Plongez dans l’univers fascinant des bêtes qui nous entourent et qui nous donnent parfois des frissons dans le dos ! Venimeux, gluants, poilus… et s’ils étaient en réalité de précieux alliés ? Une conférence pour dépasser les peurs des petits, et des grands !
Plongez dans l’univers fascinant des bêtes qui nous entourent et qui nous donnent parfois des frissons dans le dos ! Venimeux, gluants, poilus… et s’ils étaient en réalité de précieux alliés ? Une conférence pour dépasser les peurs des petits, et des grands !
Gratuit, ouvert à tous .
Rue du Ruisseau MEDIATHEQUE DE PINSAGUEL Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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English :
Dive into the fascinating world of the %AB creatures %BB that surround us and sometimes send shivers down our spines! Poisonous, slimy, hairy… what if they were actually our precious allies? A talk designed to help both kids and adults overcome their fears!
L’événement CONFÉRENCE OSEREZ-VOUS REGARDER LA NATURE DANS LES YEUX ?! Pinsaguel a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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