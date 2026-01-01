Conférence OTAN, la victoire en déchantant Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Conférence OTAN, la victoire en déchantant

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L'association Histoires Autrement vous propose une conférence historique Otan, La victoire en déchantant de Paul Taylor.

Née de la division de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, l’OTAN a traversé la Guerre froide, s’est élargie à l’Est et a cherché un nouveau rôle à travers des interventions extérieures aux résultats contrastés. Le retour de la guerre en Europe et le revirement stratégique des États-Unis, notamment sous Donald Trump, fragilisent aujourd’hui l’Alliance et remettent en cause la sécurité du continent. Face à la Russie, l’OTAN et l’Europe sont désormais confrontées à une question existentielle celle de leur capacité à survivre et à se défendre seules.



À travers cette conférence, Paul Taylor reviendra sur l’histoire de l’Alliance atlantique et s’interrogera sur sa capacité à surmonter la crise actuelle et à assurer sa survie. S’agit-il d’une crise parmi tant d’autres dans son histoire ?



Paul Taylor est journaliste et chroniqueur au Guardian, ainsi que chercheur au sein du think tank bruxellois European Policy Centre. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

The Histoires Autrement association presents a historical lecture: NATO, Victory with Disillusionment by Paul Taylor.

