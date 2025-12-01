Conférence Où en est la démocratie en Afrique Salle Jean Gabin Royan

Conférence Où en est la démocratie en Afrique

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Par Christian Bouquet, professeur de géographie politique à l’Université Bordeaux Montaigne, chercheur au laboratoire LAM

English :

By Christian Bouquet, professor of political geography at Bordeaux Montaigne University, researcher at the LAM laboratory

German :

Von Christian Bouquet, Professor für politische Geographie an der Universität Bordeaux Montaigne, Forscher am LAM-Laboratorium

Italiano :

Di Christian Bouquet, professore di geografia politica all’Università di Bordeaux Montaigne, ricercatore presso il laboratorio LAM

Espanol :

Por Christian Bouquet, profesor de geografía política en la Universidad de Burdeos Montaigne, investigador en el laboratorio LAM

