Conférence Où en est la démocratie en Afrique Salle Jean Gabin Royan mercredi 10 décembre 2025.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Début : 2025-12-10 14:30:00
2025-12-10
Par Christian Bouquet, professeur de géographie politique à l’Université Bordeaux Montaigne, chercheur au laboratoire LAM
English :
By Christian Bouquet, professor of political geography at Bordeaux Montaigne University, researcher at the LAM laboratory
German :
Von Christian Bouquet, Professor für politische Geographie an der Universität Bordeaux Montaigne, Forscher am LAM-Laboratorium
Italiano :
Di Christian Bouquet, professore di geografia politica all’Università di Bordeaux Montaigne, ricercatore presso il laboratorio LAM
Espanol :
Por Christian Bouquet, profesor de geografía política en la Universidad de Burdeos Montaigne, investigador en el laboratorio LAM
