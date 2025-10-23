Conférence « Où va le Monde » par Vincent Hervouet Salle des fêtes Touques

Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

2025-10-23 18:00:00

De la Mer de Chine au Proche Orient, du conflit Indo-pakistanais à l’Europe, Vincent Hervouet donnera les éléments essentiels pour comprendre l’univers de tous les dangers qui nous attendent.

Chef du service Etranger de LCI de 2008 à 2021, en charge de l’actualité internationale dans la Matinale d’Europe 1 depuis 2017, Vincent Hervouet vient à Touques livrer son analyse de l’évolution vertigineuse de la situation internationale, qui se déroule sous nos yeux.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences proposé par Vladimir Fédorovski. .

Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Conférence « Où va le Monde » par Vincent Hervouet

From the China Sea to the Middle East, from the Indo-Pakistani conflict to Europe, Vincent Hervouet provides the essential elements for understanding the universe of all the dangers that await us.

German : Conférence « Où va le Monde » par Vincent Hervouet

Vom Chinesischen Meer bis zum Nahen Osten, vom indisch-pakistanischen Konflikt bis nach Europa wird Vincent Hervouet die wichtigsten Elemente vermitteln, um die Welt aller Gefahren, die auf uns warten, zu verstehen.

Italiano :

Dal Mar della Cina al Medio Oriente, dal conflitto indo-pakistano all’Europa, Vincent Hervouet fornirà gli elementi essenziali per comprendere l’universo di tutti i pericoli che ci attendono.

Espanol :

Del Mar de China a Oriente Próximo, del conflicto indopaquistaní a Europa, Vincent Hervouet aportará los elementos esenciales para comprender el universo de todos los peligros que nos acechan.

