Conférence jardinage taillez futé L’échappée Saint-Julien-Chapteuil mercredi 19 novembre 2025.
L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Conférence sur le thème taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes
Participation libre
L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07
English :
Conference on the theme Taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes ( Prune smart, adopt rational shrub pruning )
Free participation
German :
Vortrag zum Thema taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes
Freie Teilnahme
Italiano :
Conferenza sul tema Taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes ( Potare in modo intelligente, adottare una potatura sensata degli arbusti )
Ingresso libero
Espanol :
Conferencia sobre el tema Taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes ( Poda inteligente, adopta la poda sensata de los arbustos )
Entrada gratuita
