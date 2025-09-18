Conférence jardinage taillez futé L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Conférence jardinage taillez futé

L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Conférence sur le thème taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes

Participation libre

English :

Conference on the theme Taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes ( Prune smart, adopt rational shrub pruning )

Free participation

German :

Vortrag zum Thema taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes

Freie Teilnahme

Italiano :

Conferenza sul tema Taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes ( Potare in modo intelligente, adottare una potatura sensata degli arbusti )

Ingresso libero

Espanol :

Conferencia sobre el tema Taillez futé, adoptez la taille raisonnée des arbustes ( Poda inteligente, adopta la poda sensata de los arbustos )

Entrada gratuita

