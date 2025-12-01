Conférence Pablo Neruda ou la révolte poétique Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Conférence Pablo Neruda ou la révolte poétique

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère

Début : 2025-12-15 14:30:00

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.

Lundi 15 décembre 2025, Olivier Macaux vous propose une conférence intitulée Pablo Neruda ou la révolte poétique .

Prix Nobel de littérature en 1971, Pablo Neruda est devenu de son vivant une figure mythique et populaire de la poésie latino-américaine. Cette conférence explore son œuvre engagée et son héritage littéraire.

Gratuit pour les adhérents. .

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

