Conférence Pablo Neruda ou la révolte poétique Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère
Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.
Lundi 15 décembre 2025, Olivier Macaux vous propose une conférence intitulée Pablo Neruda ou la révolte poétique .
Prix Nobel de littérature en 1971, Pablo Neruda est devenu de son vivant une figure mythique et populaire de la poésie latino-américaine. Cette conférence explore son œuvre engagée et son héritage littéraire.
