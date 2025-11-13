Conférence Paix impossible au coeur du conflit Israëlo-Palestinien (de 1967 à nos jours) ? Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence Valence

Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence 9 Place de Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adhérent Inscription sur le site au tarif préférentiel 6 €

Adhérent non inscrit 8 €

Début : Jeudi 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13

La victoire fulgurante d’Israël sur les pays arabes en 1967 et l’élargissement de ses conquêtes changent la donne.

Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence 9 Place de Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

Israel’s dazzling victory over the Arab countries in 1967 and the expansion of its conquests changed the situation.

German :

Israels fulminanter Sieg über die arabischen Länder im Jahr 1967 und die Ausweitung seiner Eroberungen änderten die Lage.

Italiano :

La folgorante vittoria di Israele sui Paesi arabi nel 1967 e l’estensione delle sue conquiste hanno cambiato la situazione.

Espanol :

La fulgurante victoria de Israel sobre los países árabes en 1967 y la extensión de sus conquistas cambiaron la situación.

