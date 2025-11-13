Conférence Paix impossible au coeur du conflit Israëlo-Palestinien (de 1967 à nos jours) ? Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence Valence
Conférence Paix impossible au coeur du conflit Israëlo-Palestinien (de 1967 à nos jours) ? Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence Valence jeudi 13 novembre 2025.
Conférence Paix impossible au coeur du conflit Israëlo-Palestinien (de 1967 à nos jours) ?
Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence 9 Place de Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Adhérent Inscription sur le site au tarif préférentiel 6 €
Adhérent non inscrit 8 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-13 20:00:00
Date(s) :
2025-11-13
La victoire fulgurante d’Israël sur les pays arabes en 1967 et l’élargissement de ses conquêtes changent la donne.
.
Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence 9 Place de Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
Israel’s dazzling victory over the Arab countries in 1967 and the expansion of its conquests changed the situation.
German :
Israels fulminanter Sieg über die arabischen Länder im Jahr 1967 und die Ausweitung seiner Eroberungen änderten die Lage.
Italiano :
La folgorante vittoria di Israele sui Paesi arabi nel 1967 e l’estensione delle sue conquiste hanno cambiato la situazione.
Espanol :
La fulgurante victoria de Israel sobre los países árabes en 1967 y la extensión de sus conquistas cambiaron la situación.
L’événement Conférence Paix impossible au coeur du conflit Israëlo-Palestinien (de 1967 à nos jours) ? Valence a été mis à jour le 2025-08-06 par Valence Romans Tourisme