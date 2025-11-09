Conférence Paloma papote Aux racines du blues SMAC Paloma Nîmes
Conférence Paloma papote Aux racines du blues
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Début : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-09
Paloma papote Aux racines du blues
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
English :
Paloma papote: To the roots of the blues
German :
Paloma papote: Zu den Wurzeln des Blues
Italiano :
Paloma papote: le radici del blues
Espanol :
Paloma papote: Las raíces del blues
