Conférence Paloma papote Aux racines du blues SMAC Paloma Nîmes

Conférence Paloma papote Aux racines du blues

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Paloma papote Aux racines du blues

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

English :

Paloma papote: To the roots of the blues

German :

Paloma papote: Zu den Wurzeln des Blues

Italiano :

Paloma papote: le radici del blues

Espanol :

Paloma papote: Las raíces del blues

L’événement Conférence Paloma papote Aux racines du blues Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes